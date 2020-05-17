Чэнду, Китай, , 04:21 — REGNUM Автобус перевернулся в провинции Сычуань на юго-западе Китая, в результате чего погибли шесть человек, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 12:36 по местному времени. Транспортное средство перевернулось после того, как врезалось в центральное ограждение шоссе во время следования из Сичана в Чэнду, сообщили в департаменте общественной безопасности провинции Сычуань.

Среди 36 человек, находившихся на борту, двое погибли на месте и еще четверо скончались на пути в госпиталь. Все 20 раненых получают медицинскую помощь в госпиталях, включая троих, которые находятся в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.