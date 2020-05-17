Абуджа, , 03:44 — REGNUM Образцы травяной смеси, якобы являющейся лекарством от новой коронавирусной инфекции, будут проверены медиками. Соответствующее поручение дал президент Нигерии Махаммаду Бухари, сообщает 17 мая Al Arabiya со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как стало известно травяную смесь, полученную из полыни и других местных трав, главе Нигерии передал президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Бухари заявил, что у Нигерии есть специалисты, способные проверить смесь на эффективность и безопасность. «Я не буду использовать его без одобрения наших учреждений», — добавил президент.

По данным университета Джона Хопкинса, в Нигерии выявлено 5445 инфицированных, из них 176 скончались.