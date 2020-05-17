Оттава, , 03:19 — REGNUM Запуск клинических испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 в Канаде одобрен канадским министерством здравоохранения, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо 16 мая на встрече с журналистами.

Он добавил, что в случае успешной работы государство получит свою вакцину для борьбы с инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Джастин Трюдо пообещал оказать помощь авиаперевозчикам Канады, которые испытывают на себе последствия пандемии коронавируса.

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