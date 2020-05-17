Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, , 02:55 — REGNUM Референдум о статусе Пуэрто-Рико, которое является свободно ассоциированным государством под управлением США, назначен на 3 ноября, 16 мая сообщает газета El Nuevo Dia.

Жители острова ответят на вопрос о присоединении к США. При этом даже в случае положительного ответа от большинства граждан окончательное решение будет принимать американский конгресс.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в конгресс США был внесен законопроект, который был призван закрепить итоги референдума о присоединении Пуэрто-Рико в качестве 51-го американского штата.

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