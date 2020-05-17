Катманду, , 02:40 — REGNUM Минздрав Непала подтвердил первую смерть от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в стране, сообщает Kathmandu Post.

«Подробное расследование и ряд тестов показали, что это первый летальный исход из-за COVID-19 в стране», — говорится в заявлении ведомства.

По его данным, от осложнений COVID-19 скончалась 29-летняя женщина. Она умерла по пути в медучреждение. Также отмечается, что в Непале зафиксирован 281 случай заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Китай передал очередную партию медицинской помощи в Непал для борьбы с пандемией коронавируса нового типа. В партию вошли медицинские маски N95 и средства индивидуальной защиты, а также тесты на выявление SARS-CoV-2.

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