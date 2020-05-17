Багдад, , 02:27 — REGNUM Решение о введении в стране 24-часового комендантского часа сроком на восемь дней приняли власти Ирака, сообщил 16 мая замминистра здравоохранения страны Джассем аль-Фалахи, передает Iraq Akhbar.

Согласно заявлению, запрет, вводимый властями в связи с эпидемией коронавируса, будет действовать в течение восьми дней с 22 мая по 30 мая.

По данным иракского министерства здравоохранения, что за последние 24 часа было зарегистрировано 67 случаев заражения и четыре смертельных случая от COVID-19.

Общее число инфицированных в Ираке, по данным института Джона Хопкинса, составляет 3260, из них в 121 случае зараженные скончались.