Москва, , 02:18 — REGNUM Службы лесного хозяйства РФ ликвидировали за сутки 25 лесных пожаров общей площадью более 12 221 гектар, 16 мая сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Также продолжается активное тушение еще 13 пожаров в лесах на площади 2,8 тысячи гектаров. Большая часть из них охватила территорию Забайкальского края — 2,5 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что в Забайкалье ликвидировано шесть лесных пожаров.

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