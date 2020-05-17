Рим, , 01:57 — REGNUM Решение об отмене с 18 мая ряда ограничений из-за коронавируса в Италии принято в соответствии с просчитанным риском нового обострения эпидемиологической ситуации, заявил итальянский премьер-министр страны Джузеппе Конте 16 мая в ходе пресс-конференции.

Джузеппе Конте «Мы должны принять этот риск, иначе мы никогда не сможем восстановиться».

Глава правительства отметил, что сложившиеся обстоятельства должны позволить предпринимать властям точечные меры в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 мая в Италии будет снят на передвижения людей внутри регионов, работу предприятий розничной торговли и общественного питания, а также на работу салонов красоты и парикмахерских.

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