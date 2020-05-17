Грозный, , 01:42 — REGNUM Более полусотни медицинских работников оказались заражены новым коронавирусом SARS-CoV-2 в Чечне, одна молодая врач скончалась, заявил журналистам министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

«Более 50 медиков инфицированы», — заявил глава минздрава республики.

По словам Сулейманова, среди заразившихся медиков один случай закончился летально. С диагнозом новая коронавирусная инфекция умерла молодая медработник. Сообщается, что девушка была беременна.

«Терять медработников мы ни в коем случае не можем», — отметил министр.

Напомним, по последним данным в Чечне выявлено 918 случаев заражения COVID-19, из них девять летальных. Всего в России выявлено 2537 смертей из более чем 272 тысячи заболевших, в мире — более 310 тысяч смертельных случаев и 4,6 млн инфицированных.