Сухум, , 01:17 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили у членов одной семьи в столице Абхазии городе Сухум, 16 мая сообщает оперативный штаб республики по защите населения от коронавирусной инфекции.

Пациенты госпитализированы в Гудаутский госпиталь. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в Абхазии выросло до 20.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 мая в Абхазии сняли ограничения на работу кафе и ресторанов.

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