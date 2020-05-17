Ижевск, , 01:14 — REGNUM Ушел из жизни бывший член Совета Федерации о Республики Удмуртия Виктор Шудегов, политик имел подтвержденный анализ COVID-19, сообщает 16 мая пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Бывший руководитель регионального отделения СР (до декабря 2016 года), депутат Госдумы V и VI созывов имел ученую степень доктор физико-математических наук. Ему было 67 лет.

По данным родственников, Шудегов болел новой коронавирусной инфекцией. В последние дни жизни его состояние было тяжелым.

Напомним, с начала эпидемии в Удмуртии было выявлено 422 зараженных коронавирусом, из них 12 человек скончались. Всего в России выявлено более 272 тысяч зараженных SARS-CoV-2.