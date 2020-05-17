Бухарест, , 01:01 — REGNUM Акция протеста против ограничительных мер, введенных в Румынии из-за опасности нового коронавируса, прошла в столице республики Бухаресте, 16 мая сообщает агентство Agerpres.

В нарушение запрета на собрания более трех человек в акции участвовало около 100 протестующих. При этом собравшиеся не имели при себе ни перчаток, ни защитных масок.

По мнению протестующих, ограничения нарушают конституцию Румынии. Кроме того, граждане заявили о цензуре СМИ, раскритиковали законодательство страны и потребовали отставки руководства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая на территории Румынии закончилось действие режима чрезвычайного положения. Вместо него был объявлен режим тревоги.

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