Москва, , 00:47 — REGNUM Эпидемия COVID-19 в Италии постепенно отступает, и уже к июню должна быть преодолена, заявил в своем Telegram-канале председатель комитета СФ по информационной политике Алексей Пушков.

Российский сенатор отметил самое низкое с 9 марта число умерших за сутки в Италии — 153 человека.

«Эпидемия отступает, но неравномерно: число заболевших за последние сутки вновь выросло — с 789 до 875. Но это уже далеко не те цифры, что в апреле, — делает выводы Пушков. — В июне эпидемия должна быть преодолена».

Напомним, всего в мире выявлено более 4,6 млн носителей вируса. По данным ряда экспертов, более половины носителей не имеют симптомов заболевания.