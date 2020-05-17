Дублин, , 00:28 — REGNUM 92 случая заражения новым коронавирусом выявили за сутки в Ирландии, что до этого фиксировалось 18 марта. Об этом 16 мая сообщается на сайте ирландского министерства здравоохранения.

Кроме того, в течение 24 часов в стране от COVID-19 скончались 15 пациентов. Общее количество подтвержденных летальных исходов при данном заболевании в республике составило 1 533, а число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 24 048.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Ирландии за сутки не выявили ни одного случая заражения SARS-CoV-2.

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