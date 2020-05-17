Амстердам, , 00:27 — REGNUM В Нидерландах за прошедшие сутки скончались 27 человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные Национального института здравоохранения и экологии страны.

Также за сутки было выявлено 189 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Нидерландах достигло 43 870. Жертвами осложнений COVID-19 с начала пандемии стали 5 670 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая детские врачи в Нидерландах призвали отправить детей в школы. Еще с 11 мая начальные школы в стране возобновили свою работу, однако около 50 тыс. детей не пришли на занятия в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа.

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