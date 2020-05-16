Париж, , 23:53 — REGNUM Число больных с COVID-19 в реанимации французских больниц за сутки сократилось с 2203 до 2132, 16 мая сообщает Agence France-Presse.

Общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Франции также сократилось за сутки с 19 861 до 19 432 человек.

В первой половине апреля во Франции число больных в госпиталях составляло до 32 000, пациентов в отделениях интенсивной терапии — до 7000.

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