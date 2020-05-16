Таллин, , 23:52 — REGNUM В Эстонии правительство одобрило отмену режима чрезвычайного положения с 18 мая. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба кабинета министров Эстонии.

Сообщается, что состоялось онлайн-заседание кабинета министров Эстонии, в ходе которого власти констатировали, что коронавирусная инфекция в стране пошла на спад. Это подтвердил ученый совет по борьбе с COVID-19, а также департамент здравоохранения Эстонии.

Отмечается, что ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут сниматься постепенно.

Напомним, что в Эстонии было выявлено 1770 случаев COVID-19. Скончались 63 человека.