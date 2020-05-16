Грайворон, , 23:47 — REGNUM Сотрудник полиции спас пожилого мужчину во время пожара в городе Грайвороне (Белгородская область), сообщила 16 мая официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сотрудник полиции майор Александр Придацкий, находясь на улице Тарана в Грайвороне, увидел поднимающиеся клубы дыма над одним из жилых домов.

Попросив находящихся рядом людей сообщить о ЧП в службу спасения, он побежал к горящему дому и зашёл внутрь. В доме находился пожилой мужчина, который боялся оставить деньги и документы.

«Сотрудник полиции оперативно помог гражданину найти всё необходимое, после чего вывел его на улицу», — сообщила Волк.

Пенсионера удалось спасти. Прибывшие пожарные потушили огонь.

Читайте ранее в этом сюжете: Полицейские в Самарской области во время пожара спасли двух детей