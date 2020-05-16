Москва, , 23:27 — REGNUM Ещё 71 пациент скончался от последствий заболевания COVID-19 в городе Москве. Об этом 16 мая сообщил оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

За сутки в Москве скончался 71 пациент с диагнозом «пневмония». У всех умерших были положительные результаты тестирования на коронавирусную инфекцию.

Таким образом, общее количество погибших среди пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в Москве достигло 1503 человек.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции при любых симптомах ОРВИ и опасности самолечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сохранении в полном объёме ограничительных мер в Москве до 22 мая включительно.

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