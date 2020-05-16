Париж, , 23:16 — REGNUM Число погибших от COVID-19 во Франции за последние 24 часа составило 96 человек, общее число погибших с начала эпидемии возросло до 27 625 человек, 16 мая сообщает Agence France-Presse.

Суточное число смертей от заболевания постепенно снижается, 15 мая от COVID-19 во Франции погибли 104 человека.

В отделениях интенсивной терапии остаются 2132 из 19 432 пациентов с COVID-19. Общее число случаев коронавирусной инфекции во Франции с начала эпидемии составляет 177 217.

Читайте также: В Турции выявили ещё 1610 случаев заражения коронавирусом