Москва, , 23:13 — REGNUM Новая дата голосования по поравкам в Конституцию Российской Федерации будет определена президентом России Владимиром Путиным. Об этом 16 мая сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева.

Также Булаев отметил, что избирательная система РФ в настоящее время находится в состоянии полной готовности. По словам Булаева, ЦИК был готов провести голосование уже в апреле, как планировалось ранее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приёме заявок на назначение наблюдателей за процессом голосования по поправкам в Конституцию РФ. Обучение наблюдателей проводится в дистанционном режиме.

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