Рим, , 22:59 — REGNUM Свободное перемещение граждан возобновится 3 июня между странами Евросоюза и Италией. Об этом 16 мая сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте на пресс-конференции в эфире телеканала Rai News 24.

С 3 июня станет возможным передвижение граждан между странами ЕС и Италией без обязательного карантина для въезжающих в страну. Это будет первым шагом в возобновлении туризма.

До 3 июня в Италии сохранятся ограничения на передвижение граждан внутри страны. Передвижения между регионами до указанной даты будут возможны только в случае крайней необходимости. Накануне 3 июня будет оценена возможность снятия ограничений на передвижение между итальянскими регионами, исходя из эпидемиологической ситуации.

При этом ряд ограничений внутри регионов страны будет снят уже 18 мая. Гражданам можно будет свободно передвигаться внутри региона. В многолюдных и закрытых местах жителям Италии рекомендовано пользоваться защитной маской.

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