Женева, Швейцария, , 23:43 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 4 425 485, зарегистрировано 302 059 смертей. Об этом 16 мая сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, что за минувшие сутки в мире было выявлено 86 827 новых случаев инфицирования, скончались от COVID-19 4940 человек.

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Наибольшее количество жертв COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в США — 1700 человек, в Бразилии — 844, в Великобритании — 384, в Мексике — 257 и в Италии — 242.

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов в результате заражения инфекцией возглавили США — 83 819 человек, Великобритания — 33 998, Италия — 31 610, Испания — 27 459, Франция — 27 482 и Бразилия — 13 993.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире за сутки было выявлено почти 78 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Свыше 6,6 тыс. человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, скончались.

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