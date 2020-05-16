Киев, , 22:13 — REGNUM Возмущение молочными продуктами для детей с российскими названиями выразила Ирина Фарион, экс-депутат Верховной Рады Украины от партии «Свобода». Об этом 16 мая написала сама Фарион в своём Facebook.

Внимание Фарион привлекли молочные продукты для детей с названиями «Машенька» и «Агуша». Несмотря на то, что продукция была произведена в Киеве, экс-депутата возмутили названия на русском языке. Из-за этого Фарион назвала продукты «отравой» для истинных украинцев.

Ирина Фарион «Яд этот в названии продукта для детей — «Машенька», ниже еще какое-то чудище «Агуша». Конечно, исключительно из-за этого мы никогда этой отравы киевского разлива не купим», — так заявила Фарион.

Как поясняет Фарион, употребляя продукты с названиями на русском языке, родители и дети на Украине будут подсознательно забрасывать в своё сознание и подсознание чужие названия в качестве основного «языкового идентификатора». Такое, по мнению экс-депутата, недопустимо для настоящих граждан Украины.

В качестве примера Фарион привела случай с украинским боксером Александром Усиком, попросившим журналиста называть его имя по-русски. Фарион предположила, что Усика в детстве кормили «такими ядовитыми продуктами» и уточнила, что называть себя по-русски на Украине могут только «манкурты, янычары, оборотни и идиоты».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион, школьников в стране следует учить как гнать и жечь «сепаратистов».

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