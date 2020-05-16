Анкара, , 22:01 — REGNUM Число зараженных коронавирусом выросло в Турции за последние сутки на 1610 человек, сообщил 16 мая министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

По его данным, с учётом вновь выявленных общее число заражённых в стране составляет 148 067 человек.

Кроме того, за последние сутки от COVID-19 умер 41 человек, что довело общее количество жертв эпидемии до 4096 человек.

«Сегодня выявлены 1610 новых случаев, всего заразившихся — 148 067. Мы потеряли сегодня 41 больного, всего умерло — 4096. Выздоровели сегодня 2003 пациента, всего — 108 137», — написал Коджа на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции из-за эпидемии коронавируса продолжают вводить комендантский час в провинциях страны.

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