Москва, , 22:15 — REGNUM В России показатель смертности от COVID-19 в 7,5 раз меньше, чем во всем остальном мире. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в анонсе программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» телеканала «Россия 1».

«Уровень летальности в Российской Федерации в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом», — заявила Голикова.

Напомним, за минувшие сутки в России зарегистрировано 9200 новых случаев заражения коронавирусом, у 44,8% человек отсутствуют клинические проявления болезни. Всего в стране выявлено 272 043 носителя коронавируса. Зафиксировано 2537 летальных исходов. Выздоровели — 63 166. Всего проведено более 6,4 млн тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента России Владимира Путина сообщила, что уровень летальности среди пациентов с коронавирусом в России является одним из самых низких в мире. По ее словам, именно этот показатель наиболее объективно демонстрирует ситуацию с коронавирусом в стране, а не общее количество заболевших, по которому Россию вышла в число лидеров.

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