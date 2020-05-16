Ереван, , 21:45 — REGNUM Винодельческий центр был закрыт в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции властями Армении. Соответствующий приказ вице-премьера Тиграна Авиняна был опубликован 16 мая на сайте правительства республики.

Село Арени в Вайоцдзорской области, расположенное в 120 километрах южнее Еревана и считающееся винодельческим центром страны, было закрыто на карантин до 26 мая включительно. Жителям села разрешён въезд в него до 08:00 (07:00 мск) 17 мая.

Вице-премьер, занимающий должность коменданта республики в период чрезвычайного положения, поручил полиции и службе нацбезопасности Армении установить на въездах в село пункты досмотра и контрольно-пропускные пункты.

В населённый пункт запрещён въезд и выезд граждан и транспортных средств, кроме поставляющих предметы первой необходимости, а также медикаментов, продуктов и горючего. Проходящие через чело Арни участки автотрассы останутся открытыми, но водителям предписано проезжать населённый пункт без остановки. Сельхозработы фермеры смогут проводить только при наличии спецпропуска, выданного областной администрацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении составило 4 283, общее число летальных исходов в республике составляет 55 человек при 1 791 вылечившихся.

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