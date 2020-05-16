Москва, , 21:28 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации дало разъяснения относительно административных штрафов для граждан за бездействие при коронавирусе. Соответствующее разъяснение дали сегодня, 16 мая, в пресс-центре МВД.

Речь идет о том, что граждане России могут быть подвергнуты административному штрафу за уклонение от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию. Кроме того, к ответственности также может быть привлечен человек, который не сообщил о возвращении из-за границы и своем фактическом месте пребывания.

Подобные нарушения влекут за собой административную ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия»). За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

В данном случае субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, являются лица, которые допускают нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, а также те, кто не выполняет санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия.