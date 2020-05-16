Иерусалим, , 22:15 — REGNUM В Израиле с начала суток выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заражённых коронавирусом достигло 16 608 человек. Об этом 16 мая сообщили в министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, по состоянию на вечер субботы скончался один пациент с COVID-19. В медицинских учреждениях проходят лечение 3 485 пациентов, из них 59 человек находятся в тяжелом состоянии, 49 пациентов нуждаются в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии излечились от COVID-19 12 855 человек.

Напомним, накануне в минздраве Израиля сообщали о 17 новых случаях заражения коронавирусом и о смерти одного пациента с COVID-19.

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