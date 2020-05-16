Москва, , 21:17 — REGNUM Заражение коронавирусом выявлено у 1622 российских военнослужащих в воинских частях, а ещё 1216 случаев заражения зарегистрировано в военных учебных заведениях, сообщается в тексте бюллетеня, опубликованного 16 мая на сайте Минобороны РФ.

Из этого числа 364 человека проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 546 человек помещены в изоляторы по месту службы, 19 человек лечатся в учреждениях гражданского здравоохранения и ещё 693 человека изолированы по месту жительства на дому.

Состояние двоих характеризуется как тяжёлое, девятерых — как средней тяжести, остальные не чувствуют симптомов болезни.

Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии, девять — средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровели 721 человек.

Среди курсантов, преподавателей и персонала военных учебных заведений «проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 250 человек; в изоляторах по месту службы — 807 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — 33 человека; изолированы на дому — 126 человек».

Кроме того, среди гражданского персонала ВС РФ выявлено 390 случаев заражения.

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