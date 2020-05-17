Приштина, , 00:58 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 15 мая заявила, что в период пандемии уровень домашнего насилия увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом.

На своей странице в социальной сети Facebook Хаджиу заявила, что министерства внутренних дел и юстиции должны уделить повышенное внимание данное проблеме.

«Физическое, материальное и сексуальное насилие — это уголовные преступления, поэтому каждый насильник должен быть осужден в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнула министр.

Глава косовской полиции Рашит Чалай отметил, что рост числа случаев домашнего насилия коррелирует со снижением уровня преступности в ходе пандемии.

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