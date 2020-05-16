Москва, , 21:03 — REGNUM Соблюдать осторожность в связи с усилением ветра в выходные дни призвал 16 мая московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своём Twitter.

По данным ЦОДД, сильный ветер будет наблюдаться на территории Москвы вечером 16 мая и 17 мая. Скорость отдельных порывов ветра будет достигать 18 м/сек.

Жителям города настоятельно рекомендуется оставаться дома.

В свою очередь, синоптики Гидрометцентра России предупредили, что температура воздуха в Москве в ближайшие дни будет оставаться ниже нормы. Среднесуточный показатель температуры воздуха останется ниже нормы на четыре градуса и составит +14…+16 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве на выходные дни 16 и 17 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: 16 мая в Москве ожидается до +17 °C, порывистый ветер

Читайте развитие сюжета: Гидрометцентр РФ: в Москве 17 мая днём ожидается до +16°С