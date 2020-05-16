Симферополь, , 21:09 — REGNUM В Крыму планируется возобновить пригородное железнодорожное сообщение с 18 мая. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

«С 18 мая в соответствии с указом главы Республики Крым от 15 мая 2020 года №163-У возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются», — говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что возобновляется курсирование 53 поездов по семи маршрутам согласно установленному расписанию.

Напомним, ранее запуск поездов в Крым и Севастополь по девяти новым направлениям, запланированный на весну 2020 года, перенесли из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Запуск девяти поездов в Крым отложен из-за коронавируса