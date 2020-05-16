Анкара, , 21:09 — REGNUM Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рассказал о датах открытия туристического сезона для граждан страны. Об этом 16 мая сообщает телекомпания HTB.

По словам министра, прокомментировавшего телеканалу ситуацию в туристической отрасли государства, граждане страны смогут совершать поездки в пределах Турции уже в конце мая текущего года.

«Я надеюсь, что туристический сезон будет открыт к 28 мая», — отметил Эрсой, говоря о внутреннем туризме.

Что касается поездок за границу, то они смогут быть осуществлены уже с середины июня.

«Мы также ожидаем, что международный туризм будет доступен для наших граждан с середины июня», — подчеркнул чиновник.

Напомним, по состоянию на 15 мая в Турции было зафиксировано 1708 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных составляло 146 457 человек.

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