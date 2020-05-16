Анкара, , 20:43 — REGNUM Иностранный туризм планируют начать с июня текущего года власти Турции. Об этом 16 мая сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

Мехмет Нури Эрсой заявил, что с середины июня возможно возобновление международного туризма для граждан ряда стран. В первую очередь это будут граждане Китая, Южной Кореи и других стран Азии. Кроме того, планируется возобновить международные полёты на регулярной основе в ряд стран мира.

Глава министерства культуры и туризма уточнил также, что внутренний туризм в стране может возобновиться с 28 мая, сразу после окончания священного для мусульман месяца Рамадана. Такое решение власти могут принять в случае соблюдения гражданами страны мер санитарной безопасности и при условии снижения темпов заболеваемости коронавирусом в стране.

Эрсой добавил, что правительством Турции была разработана программа сертификации отелей по принятию мер санитарно-гигиенической безопасности. Этот опыт уже предполагают применить у себя ряд стран Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Турции за сутки было выявлено 1708 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество подтверждённых случаев заражения превысило 146,5 тыс. человек, из количество погибших составило 4055 человек.

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