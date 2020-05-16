Афины , , 21:05 — REGNUM В Греции за минувшие сутки скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, два пациента, а общее число жертв COVID-19 достигло 162 человек, средний возраст которых составляет 76 лет. Об этом 16 мая сообщили в министерстве здравоохранения страны.

В ведомстве отметили, что всего в Греции зафиксировано 2819 случаев инфицирования, за последние сутки подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусом.

Уточняется, что в палатах интенсивной терапии, по последним данным, находятся 23 пациента, средний возраст которых 72 года. Из реанимации переведены 90 человек в связи с улучшением состояния здоровья.

Напомним, накануне в Греции за сутки умерли от COVID-19 четыре человека и были выявлены 40 новых случаев заражения коронавирусом.

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