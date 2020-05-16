Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM В Петербурге за сутки подтвердили смерть еще шести человек, заразившихся коронавирусной инфекцией и тяжело заболевших. Среди них поровну мужчин и женщин. У всех были сопутствующие заболевания, но причиной смерти стал именно COVID-19.

Смерть от новой коронавирусной инфекции официально подтвердила комиссия по анализу летальных исходов в эпидемический сезон 2020−2021 года. Скончались мужчины в возрасте 59, 69 и 82 лет, а также женщины 80, 54 и 69 лет. Все эти летальные исходы произошли во второй половине апреля.

«Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов и гепатит С. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — сообщили вечером 16 мая в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В ведомстве также пояснили, что смерть врача-рентгенолога больницы №31 Виктора Парафило, скончавшегося 15 мая, в эту статистику не входит.

Для этого необходимо патологоанатомическое исследование тела и заключение Комиссии по анализу летальных исходов. «На это нужно время», — отметили в комздраве.

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Напомним, в Петербурге подтверждено 80 смертельных исходов COVID-19. Общее количество заразившихся составляет 10 011 человек. 2109 человек выздоровели.

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