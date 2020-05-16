Челябинск, , 19:53 — REGNUM Четыре человека задержаны в Челябинске по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили 16 мая в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Задержаны челябинцы на территории Тракторозаводского, Металлургического и Калининского районов. Среди них двое мужчин (23 и 28 лет) и две женщины (1972 и 1985 гг. р.).

У них изъяты синтетические наркотики общей массой свыше одного грамма и героин массой около 0,65 г. Задержанные, как выяснилось, хранили наркотики без цели дальнейшего сбыта.

Возбуждены уголовные дела о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, в том числе в особо крупном размере.

«Санкции данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет», — сообщили в МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель города Магнитогорска (Челябинская область) два дня назад был осуждён за попытку сбыта наркотиков.

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