Нью-Йорк, США, , 19:26 — REGNUM Количество жертв эпидемии коронавируса на территории штата Нью-Йорк увеличилось за прошедшие сутки на 157 человек, сообщил 16 мая на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.

При этом он отметил, что днём ранее от COVID-19 умерли 132 человека, а также заявил, что общее число госпитализированных продолжает снижаться.

Куомо напомнил, что на пике эпидемии в больницы поступало более трёх тыс. человек в день, а сейчас это число убавилось до 400.

Кроме того, он отметил, что с 6 по 9 мая число смертей превышало 200 в день, а затем сократилось до 157−166.

Всего на территории штата жертвами эпидемии коронавируса стали 22 304 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом и числу смертей от вызванных им болезней. На 15 мая в США насчитывалось более 1,41 млн зараженных и около 86 тыс. умерших.

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