Сыктывкар, , 19:22 — REGNUM В Коми прирост случаев заражения коронавирусной инфекции связан со вспышкой коронавируса среди сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом. Об этом 16 мая сообщил глава республики Владимир Уйба в ходе видеообращения к жителям Коми.

«На сегодняшний день у нас подтверждено 911 случаев заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 29 человек», — отметил Уйба.

Он объяснил, что показатель прироста заболевших связан с выявлением очагов распространения коронавируса, которые приходятся на места работы вахтовиков.

«Эти микропики по четырем, а сейчас уже и пятому очагам, связанными с работой вахтовиков. Они все локализованы», — заявил глава республики.

Он подчеркнул, что все заболевшие и лица, контактировавшие с ними, находятся под постоянным медицинским наблюдением.

«Мы ожидали эти микропики, поэтому не пошли на полное открытие первого этапа — и правильно сделали <…> Поэтому ждем 21 мая, и ближе к нему я вам расскажу, как мы двигаемся, чтобы выйти на открытие первого этапа», — добавил Уйба.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Республике Коми произошла массовая вспышка коронавируса. Так, в вахтовом посёлке в городе Усинске заболели почти 20 работников одного из предприятий. По данным медучреждения, на вечер 14 мая в Усинске было зафиксировано 23 новых случая инфицирования COVID-19, подтвержденных в референс-центре.

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