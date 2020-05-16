Дакка, , 18:56 — REGNUM Количество случаев COVID-19, выявленных в Бангладеш, достигло 20 995, сообщили 16 мая в министерстве здравоохранения и благосостояния семьи страны.

За минувшие сутки в стране выявлено ещё 930 случаев COVID-19, летальных исходов — 16. Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло в Бангладеш 314.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порог в 20 тысяч по количеству случаев COVID-19 был преодолён в Бангладеш накануне, 15 мая.

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