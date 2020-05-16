Иерусалим, , 18:54 — REGNUM Солдат и офицеров армии обороны Израиля в ближайшее время проверят на коронавирус с использованием нового серологического теста, созданного в Университете Тель-Авива с участием Израильского медицинского корпуса, сообщает 16 мая израильская газета Jerusalem Post.

По информации издания, тест производит анализ образцов крови и выявляет присутствие в ней антител.

Представители Университета Тель-Авива сообщают, что анализ занимает около одного часа. Новый тест проходит аттестацию в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Ранее применявшиеся в армии Израиля молекулярные тесты признаны недостаточно эффективными, так как выдают ошибку в 30% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле выявлено 16,6 тыс. заразившихся коронавирусом, из которых 267 скончались.

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