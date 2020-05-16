Воронеж, , 18:29 — REGNUM Число летальных случаев среди пациентов с подтверждёнными тестами на коронавирус в Воронежской области достигло 16, сообщает ИА REGNUM 16 мая со ссылкой на данные регионального оперштаба.

По данным на вечер 15 мая сообщалось о 15 случаях смерти пациентов с коронавирусом, на вечер 16 мая в сводке содержатся данные о 16 случаях.

По данным на 17:45 16 мая оперштаб сообщил о 1 тыс. 113 случаях заражения коронавирусом.614 пациентов выздоровели. В больницах остаются 812 человек, под наблюдением врачей — 1 тыс. 886.