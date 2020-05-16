Красноярск, , 19:38 — REGNUM Красноярская исправительная колония ИК-6 15 мая была закрыта на карантин из-за обнаружения признаков COVID-19 у трёх её сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Красноярскому краю.

В настоящее время сотрудникам, у которых подозревается коронавирусная инфекция обеспечили режим изоляции, они находятся под наблюдением врачей учреждения. Все лица, которые с ними контактировали, также изолированы. У всех взяты анализы.

По заявлению ведомства, все сотрудники исправительного учреждения, которое расположено на улице Парашютная, 3, были переведены на двухнедельный график работы, исключающий возможность выхода за пределы учреждений. Дежурная смена обеспечена питанием и коммунально-бытовыми условиями. Перед выходом на следующую смену сотрудники соблюдают режим самоизоляции.

По информации краевого управления, во всех учреждениях ГУФСИН регулярно проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, организовано круглосуточное дежурство медработников, подготовлен достаточный запас средств индивидуальной защиты, лекарств и дезинфицирующих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону у сотрудника исправительной колонии ИК-2 выявили коронавирус. В настоящее время учреждение закрыто на карантин.

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