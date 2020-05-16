Лондон, , 17:45 — REGNUM Количество жертв эпидемии коронавируса увеличилось в Британии за последние сутки на 468 человек, сообщает 16 мая минздрав страны.

С учётом этих данных, общее число умерших от COVID-19 дошло до 34 466 человек.

При этом указано. что количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 3451 и достигло отметки 240 161 человек.

Отмечено, что днём ранее за сутки скончались от COVID-19 384 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 мая по данным ВОЗ в мире было заражено коронавирусом свыше 4,3 млн человек, а 297 тыс. стали жертвами пандемии.

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