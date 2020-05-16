Москва, , 17:44 — REGNUM Три вида редких водоплавающих птиц вернулись на водоёмы Москвы. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Государственного природоохранного бюджетного учреждения (ГПБУ) «Мосприрода».

Специалисты ГПБУ «Мосприрода» в ходе ежедневного обхода территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» обнаружили на Кузьминских прудах лысуху, широконоску и камышницу.

Широконоска относится к уткам, лысуха и камышница относятся к семейству пастушковых. Эти виды водоплавающих птиц занесены в Красную книгу Москвы и встречаются крайне редко на природных территориях города. Птицам требуются большие водоёмы с заросшими тростником берегами и отсутствие беспокоящих факторов со стороны людей.

Специалисты полагают, что режим самоизоляции сыграл положительную роль в появлении редких видов птиц на территории города. Сотрудники Мосприроды будут вести ежедневный мониторинг за краснокнижными водоплавающими птицами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 32 тысяч водоплавающих птиц перезимовали в этом году в Москве.

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