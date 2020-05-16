Москва, , 17:23 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин напомнил главам регионов о необходимости контролировать получение медиками доплат за работу с заражёнными коронавирусом, сообщает 16 мая пресс-служба правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что медработники должны получить положенные им доплаты в кратчайшие сроки и в полном объёме.

«Председатель правительства Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки», — указано в сообщении.

«Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», — сказал Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент России Владимир Путин резко отреагировал на ситуацию с процессом дополнительных выплат медикам, введённым из-за пандемии коронавируса. СК поручено разбираться со случаями невыплат и заводить уголовные дела.

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