Белград, , 17:11 — REGNUM В Сербии за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались три человека, тем самым общее число жертв COVID-19 достигло 228 человек. Об этом 16 мая сообщили в министерстве здравоохранения страны.

«К субботе выявлены 58 новых больных <…> За прошедшие сутки скончались три пациента, всего с начала пандемии умерли 228 человек», — говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности в стране зарегистрировано 10 496 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, излечились от болезни 4 479 человека.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что все три транспортных самолета ВКС России Ил-76, с находящимися на их борту российским военными специалистами, которые помогали бороться с пандемией нового коронавируса в Сербии, вылетели в Россию с сербского военного аэродрома «Батайница».

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