Петрозаводск, , 16:53 — REGNUM В Карелии возобновят работу библиотеки, а на открытых объектах появятся туристические группы. Кроме того, в столице республики вновь поедут троллейбусы. Но все эти послабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, обставлены целым рядом условий. О них рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Горный парк «Рускеала» в Карелии Владислав Краев © ИА REGNUM

Движение троллейбусов в столице республики возобновится 18 мая.

«Пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест, водители и пассажиры должны быть в масках и перчатках. На входах в троллейбусы установят дозаторы для обработки рук антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами», — заявил глава региона.

При этом запрет на движение автобусов в Петрозаводске, а также на внутреннее автобусное сообщение в республике пока сохраняется.

С 20 мая в Карелии откроют муниципальные библиотеки, но посетителей разных возрастов будут обслуживать в разное время. Выдача книг до 25 мая — по предварительному заказу, прием книг — с 26 мая, с обязательной антисептической обработкой. Доступ в читальные залы по-прежнему закрыт.

Наконец, важная новость пришла от главы Карелии для туристической отрасли региона, которая является одной из системообразующих.

Будет разрешена работа объектов туристического показа на открытом воздухе для групп численностью не более десяти человек при соблюдении дистанции между туристами в четыре метра и использовании средств индивидуальной защиты.

«Вводим новое требование для тех, кто приезжает в Карелию в командировки: эти лица должны иметь отрицательные результаты тестов на коронавирус, полученные не более чем за 2 дня до прибытия в республику», — добавил Артур Парфенчиков.

Напомним, за 15 мая число новых случаев коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось на 13 и достигло, в общей сложности, 215 случаев. Выздоровели за всё время 72 человека.

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