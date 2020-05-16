Екатеринбург, , 16:34 — REGNUM В Свердловской области за сутки было подтверждено 105 случаев коронавирусной инфекции. Такую информацию приводит минздрав региона.

67 выявленных граждан с диагнозом COVID-19 обнаружены в Екатеринбурге. Также такие люди живут в Первоуральске, Артёмовском, Белоярском, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Каменске-Уральском, Верхотурье, Невьянске, Новоуральске, Верх-Нейвинском, Полевском, Сухом Логе, Рефтинском, Ирбите и Ирбитском районе, Уральском, а также Серовском городском округе. Два пациента являются жителями других регионов России.

Всего на 16 мая число таких случаев достигло 2571. Из них 704 пациента уже поправились и выписаны. Шестеро с начала пандемии скончались.